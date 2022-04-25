Осужденные якутяне отметили Пасху

24 апреля во всех исправительных колониях и следственном изоляторе осужденных, подозреваемых и обвиняемых поздравили с праздником Пасхи. Традиционно для них были организованы мероприятия в честь Светлого Христова Воскресения.

На завтрак осужденным раздали пасхальные угощения — куличи и яйца, часть из которых они приготовили сами в столовых и на производственных участках учреждений. Кроме того, по инициативе помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонаха Макария (Золотавина) и при поддержке Якутской епархии Русской Православной Церкви дополнительно для осужденных было доставлено более двух тысяч освященных куличей и столько же яиц.

Все желающие по кабельному телевидению увидели трансляцию пасхального богослужения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также Архиепископа Якутского и Ленского Романа. Для осужденных из православных общин было организовано индивидуальное посещение храмов и молитвенных комнат, где они смогли помолиться и приобщиться к праздничной службе.

Сотрудники отделов воспитательной работы во взаимодействии с помощником начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонахом Макарием (Золотавиным) и другими представителями Якутской епархии Русской Православной церкви провели просветительские мероприятия, рассказали осужденным, обвиняемым и подозреваемым о самом главном православном празднике, его значении и связанных с ним традициях. Призвали их к духовному и нравственному возрождению, становлению на путь исправления, ведению законопослушного образа жизни.