14.07.2022
09:52
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Общество

Осужденные выполняют качественный ремонт автомобилей

В исправительных колониях № 1, № 6 и № 7 имеются участки ремонта автотранспортных средств, где выполняются рихтовка и покраска, а также обшивка салона. Наличие такого профессионального опыта способствует быстрому поиску вакансии после освобождения из мест лишения свободы и успешному трудоустройству и, в целом, профилактике повторных правонарушений и преступлений.

Услугами сервиса может воспользоваться любой желающий.

Трудоустроенные здесь осужденные имеют необходимую квалификацию и опыт работы.

За последние полтора года в учреждениях успешно исполнены заказы от населения и Кобяйского управления социальной защиты населения и труда на общую сумму порядка 700 тысяч рублей.

Наличие профессионального опыта способствует быстрому поиску вакансии после освобождения из мест лишения свободы и успешному трудоустройству и, в целом, профилактике повторных правонарушений и преступлений.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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