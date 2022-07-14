Осужденные выполняют качественный ремонт автомобилей

В исправительных колониях № 1, № 6 и № 7 имеются участки ремонта автотранспортных средств, где выполняются рихтовка и покраска, а также обшивка салона. Наличие такого профессионального опыта способствует быстрому поиску вакансии после освобождения из мест лишения свободы и успешному трудоустройству и, в целом, профилактике повторных правонарушений и преступлений.

Услугами сервиса может воспользоваться любой желающий.

Трудоустроенные здесь осужденные имеют необходимую квалификацию и опыт работы.

За последние полтора года в учреждениях успешно исполнены заказы от населения и Кобяйского управления социальной защиты населения и труда на общую сумму порядка 700 тысяч рублей.

Наличие профессионального опыта способствует быстрому поиску вакансии после освобождения из мест лишения свободы и успешному трудоустройству и, в целом, профилактике повторных правонарушений и преступлений.