10.05.2022
19:08
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Праздники

Осужденные участвовали в праздновании Дня Победы

Осужденные приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Мероприятия, проведенные в исправительных учреждениях региона 9 мая и накануне, позволили осужденным приобщиться к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Это возложение цветов, акция «Свеча памяти», смотры художественной самодеятельности на лучшее исполнение песен военных лет «Этих дней не смолкнет слава», выставки, конкурсы стенгазет и оформление открыток для родственников, являющихся участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

По сети кабельного телевидения транслировались записи военного Парада на Красной площади и в г. Якутске, художественные и документальные фильмы о событиях 1941-1945 годов, записей праздничных концертов. Ежедневно осужденные могли принять участие в спортивных состязаниях.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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