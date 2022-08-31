31.08.2022
12:35
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Общество

Осужденные посетили музей

Осужденные, отбывающие наказание на участке колонии-поселения исправительной колонии № 1, посетили музей

В целях организации полезной занятости и повышения уровня культуры сотрудниками исправительной колонии № 1 организован выезд осужденных в Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

Положительно характеризующиеся осужденные, отбывающие наказание на участке колонии-поселения, во время экскурсии ознакомились с экспозициями отделов природы, истории, археологии и этнографии. Многие из них посетили музей впервые.

По завершении экскурсии сотрудники и осужденные поблагодарили работников музея за  рассказ об истории и культуре региона.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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