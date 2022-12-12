Осужденные посетили музей Ярославского

Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 2, посетили Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского

Совместно с сотрудниками осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 2, посетили Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

В ходе экскурсии они ознакомились с природными особенностями Якутии, начиная с доисторических времен и заканчивая современностью. Увидели кости ископаемых животных ледникового периода и экспонируемый здесь же скелет Тиряхтяхского мамонта.

Об истории Якутии c XVII века по XX век осужденные узнали в отделе истории.

Наглядное представление о быте и культуре коренных народов Якутии они получили, осматривая экспозиции отдела археологии и этнографии.

Отметим, что посещения якутского музея планируются в соответствии с имеющимся Соглашением и способствуют развитию личностных качеств посетителей, уважительного отношения к историческому прошлому и культурному наследию.