Осужденные написали сотрудникам ФСИН письма

В преддверии 65-летнего юбилея воспитательной службы ФСИН России осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Якутии, обратились к сотрудникам со словами благодарности

В письмах, поступивших в адрес представителей воспитательной службы, осужденные благодарят их за терпение и выдержку, проведенные беседы и мероприятия, помощь в решении проблем. Они пишут об исправлении, раскаянии, планах на будущее.

Осужденный Р. благодарит руководство ФСИН России и регионального УФСИН за перевод из исправительного учреждения, расположенного в Республике Казахстан, в исправительную колонию № 7 в Якутии по месту жительства жены и сына:

– Благодарю руководство ФСИН России за большую работу и проявление внимания к моей судьбе. Меня трудоустроили, я посещаю библиотеку и кружки. Спасибо вам от меня и моей семьи!

– Хочу выразить благодарность руководству исправительной колонии № 6 и всем сотрудникам воспитательной службы, ветеранам за то, что они внесли профессиональный вклад в позитивное изменение моей личности. Здесь я начал учиться, заниматься спортом, участвовать в мероприятиях. А 2 года назад я поступил в университет Синергия по заочной форме обучения по специальности логистика. Без вашей поддержки я бы, наверное, не решился на такой шаг.

Отдельное спасибо психологам, которые совместно с представителями общественной организации «Общее дело» в процессе занятий и бесед вселили в меня уверенность в том, что я никогда не вернусь к пагубным привычкам.

Спасибо вам, добрые люди! После освобождения меня ждет семья и реальное воплощение созидательных планов! – написал осужденный П.

– Порой человек, совершивший преступление, не осознает до конца своей вины. Так было и со мной, когда я попала в колонию. Я ощущала перепады настроения и даже срывалась. И только начальник отряда помогла мне понять, что угнетенное состояние – это реакция на стресс, и теперь я всегда могу обратиться к ней за советом.

Я осознаю, что нахожусь в колонии-поселении и должна отбыть наказание, назначенное мне судом. Конечно, тяжело свыкнуться с тем, что ты ограничена в свободе, редко видишься с родными. Но я понимаю, что это определенный этап моей жизни, который придется пройти, – поделилась осужденная В.

– Спасибо сотрудникам за титаническое терпение и усердие в моем исправлении, помощь в восстановлении документов. Итогом этой работы стало то, что я вступил в ряды пожарной дружины, отучился в профессиональном училище на электрика, изучаю иностранные языки, – рассказал в письме осужденный К., отбывающий наказание в исправительной колонии № 1.

Многие письма содержат не только слова благодарности сотрудникам воспитательной службы, но и слова раскаяния и прощения:

– Уважаемая Мария! Своим легкомысленным поступком, за который не ищу оправдания, я причинил Вам горе. Очень раскаиваюсь, многое понял и осознал. Только теперь я узнал, что такое совесть, которая не дает мне покоя. Прошлого не могу изменить, но в моих руках мое будущее. Простите меня!

– Мне 28 лет. Я сел за руль автомашины в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего за один миг разрушил жизни людей, дети остались без матери. В исправительном учреждении много думал, переосмыслил, раскаялся. Больше никакого алкоголя! Задумайтесь люди!

Письма продолжают поступать.