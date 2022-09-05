Осужденные написали диктант Победы

В г. Ленске осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре, написали «Диктант Победы».

Образовательной площадкой для проведения диктанта стало муниципальное казенное учреждение культуры – «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система», где осужденные к принудительным работам наряду с жителями муниципального образования приняли участие во всероссийской исторической акции.

К мероприятию осужденные готовились заранее, изучая учебники истории и читая художественную литературу.

Они не только смогли проверить уровень знаний событий Великой Отечественной войны и истории нашей страны, но и еще раз задуматься о подвиге советского народа, ценностях независимости, справедливости и единства.