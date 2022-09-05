05.09.2022
11:53
102
Общество
Осужденные написали диктант Победы
В г. Ленске осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре, написали «Диктант Победы».
Образовательной площадкой для проведения диктанта стало муниципальное казенное учреждение культуры – «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система», где осужденные к принудительным работам наряду с жителями муниципального образования приняли участие во всероссийской исторической акции.
К мероприятию осужденные готовились заранее, изучая учебники истории и читая художественную литературу.
Они не только смогли проверить уровень знаний событий Великой Отечественной войны и истории нашей страны, но и еще раз задуматься о подвиге советского народа, ценностях независимости, справедливости и единства.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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