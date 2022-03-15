15.03.2022
10:42
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Общество

Осужденные метали валенки и боролись мешками

Сотрудники воспитательной службы Павел Семериков и Ксения Мальцева организовали для осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 2, «проводы зимы».

С приближением весны в морозной Якутии становится заметно теплее, и начинает греть солнышко. В один из таких дней осужденные приняли участие в спортивных состязаниях и шуточных забавах: перетягивали канат, метали валенки, боролись мешками.

После чего согрелись теплым сладким чаем и угостились блинами. За беседой они говорили о планах на будущее, своих семьях, прощении и исправлении.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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