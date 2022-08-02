Осужденные изготовят контейнеры для мусора

В исправительных колониях № 1 и № 6 Якутии не первый год успешно исполняются крупные контракты с государственными и муниципальными заказчиками на изготовление пунктов раздельного сбора твердых коммунальных отходов и контейнеров.

Продукция, изготовленная осужденными, установлена на улицах г. Якутска и республиканских муниципальных образований и получила положительные отклики населения и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Теперь производство контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов налажено и в исправительной колонии № 7. Учреждением заключен контракт со Службой эксплуатации городского хозяйства г. Якутска на сумму около 1 млн. 400 тыс. рублей.

Рабочие центра трудовой адаптации учреждения имеют опыт по специальности, полученной в ведомственном профессиональном училище № 317, и обеспечены всем необходимым – от металла до специального технологичного оборудования. Быстро и качественно они осуществляют полный цикл работ по резке, обработке, сварке и покраске металла.

Трудясь на благо республики, осужденные имеют возможность помогать семьям и погашать исковые обязательства, совершенствовать профессиональные навыки.

Вопросы хода реализации контракта обсуждались на рабочей встрече врио первого заместителя начальника УФСИН Сергея Калиновского с руководителем Службы эксплуатации городского хозяйства г. Якутска Владимиром Аммосовым.