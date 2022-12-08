Осужденные изготовили офисную мебель

Осужденные изготовили мебель для служебных кабинетов сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН

В исправительной колонии № 1 осужденные изготовили современную корпусную мебель для служебных кабинетов сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН.

Офисные тумбы и столы, шкафы в соответствии с эскизами и размерами заказчика произведены из сырья российских поставщиков, качественно и в срок. Сумма контракта составила более 600 тыс. руб.

В ближайшее время новая мебель будет поставлена в филиалы уголовно-исполнительной инспекции по Октябрьскому и Ярославскому районам г. Якутска, а также в Вилюйский, Мегино-Кангаласский и Нерюнгринский межмуниципальные филиалы уголовно-исполнительной инспекции.

Подготовка специалистов по производству мебели осуществляется в ведомственном профессиональном училище № 317. В центре трудовой адаптации осужденных имеется все необходимое оборудование.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)