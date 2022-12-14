Осужденные изготовили металлическое ограждение здания УФСИН

Исправительная колония № 7, расположенная в п. Табага, специализируется на обработке древесины и изготовлении мебели, пошиве мягкого инвентаря, производстве камней бетонных стеновых, выращивании огурцов.

Одним из новых видов производственной деятельности учреждения является изготовление металлоконструкций. Так, осужденными изготовлено металлическое ограждение здания УФСИН. Проектом предусмотрены установка на бетонный фундамент стальных опор и стоек, секций, калитки с декоративными элементами и эмблемой ФСИН России.

Окрашивание осуществлялось специальной краской, предупреждающей коррозию и стойкой к воздействиям внешней среды.

В работах по установке ограждения были задействованы осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 2.

Реализация подобных проектов дает возможность создания дополнительных рабочих мест для осужденных и способствует благоустройству города.