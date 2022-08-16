В исправительной колонии № 1 осужденные изготавливают офисную мебель.

На производстве в исправительной колонии № 1исполняется контракт на поставку мебели для государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия).

В колонии имеется мебельный цех с профессиональным оборудованием, где рабочие центра трудовой адаптации осужденных качественно и в срок изготавливают мебель по техническому заданию заказчика.

В настоящее время здесь идет процесс изготовления офисной мебели: шкафов для одежды, стеллажей для документов, офисных тумб и столов. Сумма контракта составляет более 1 млн. 600 тыс. рублей.

Стоит отметить, что производство в УФСИН ориентировано на получение новых заказов с целью создания дополнительных рабочих мест для осужденных.