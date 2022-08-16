16.08.2022
12:22
87

Общество

Осужденные изготавливают офисную мебель

В исправительной колонии № 1 осужденные изготавливают офисную мебель.

На производстве в исправительной колонии № 1исполняется контракт на поставку мебели для государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия).

В колонии имеется мебельный цех с профессиональным оборудованием, где рабочие центра трудовой адаптации осужденных качественно и в срок изготавливают мебель по техническому заданию заказчика.

В настоящее время здесь идет процесс изготовления офисной мебели: шкафов для одежды, стеллажей для документов, офисных тумб и столов. Сумма контракта составляет более 1 млн. 600 тыс. рублей.

Стоит отметить, что производство в УФСИН ориентировано на получение новых заказов с целью создания дополнительных рабочих мест для осужденных.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх