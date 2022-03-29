Осужденные духовно просветились. Впервые
Во Всемирный день театра осужденные посетили Государственный Академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина.
Во Всемирный день театра положительно характеризующиеся осужденные, которые отбывают наказание на участке колонии-поселения исправительной колонии № 1, в сопровождении заместителя начальника учреждения Александра Грязнова посетили Государственный Академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина.
Билеты на такие замечательные спектакли, как: «Обломов» по мотивам романа И.А. Гончарова, «Весна души» по рассказам И.А. Бунина, О. Генри и А.И. Куприна, «Очень простая история» по пьесе М. Ладо и другие переданы исправительному учреждению безвозмездно.
Осужденные, отметив, что это их первое в жизни посещение театра, поделились яркими впечатлениями от увиденного.
Отметим, что духовное просвещение и приобщение осужденных к искусству оказывают на них положительное эмоциональное влияние, что способствует развитию таких качеств, как доброта и отзывчивость, и исправлению в целом.
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