11.07.2022
09:06
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Общество
Осужденные делают город чище
Глава г. Ленска Александр Хорунов в торжественной остановке наградил осужденных к принудительным работам Благодарственными письмами и сказал о том, что они с большими ответственностью и трудолюбием относятся к благоустройству общегородских территорий и придомовых участков, входящих в зону ответственности управляющих компаний. Благодаря их труду город становится уютнее и чище, что отмечают жители муниципального образования.
Отметим, что осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре г. Ленска, трудоустроены в имеющихся здесь организациях и на предприятиях. Они дорожат своей работой, оплачивают свое содержание, погашают иски и помогают семьям.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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