Осужденные делают город чище

Глава г. Ленска Александр Хорунов в торжественной остановке наградил осужденных к принудительным работам Благодарственными письмами и сказал о том, что они с большими ответственностью и трудолюбием относятся к благоустройству общегородских территорий и придомовых участков, входящих в зону ответственности управляющих компаний. Благодаря их труду город становится уютнее и чище, что отмечают жители муниципального образования.

Отметим, что осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре г. Ленска, трудоустроены в имеющихся здесь организациях и на предприятиях. Они дорожат своей работой, оплачивают свое содержание, погашают иски и помогают семьям.