01.10.2019
18:00
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Общество

Осужденную за мошенничество госпитализировали из здания суда

1 октября 2019 года Верховным судом республики объявлен перерыв в рассмотрении апелляционных жалоб потерпевших и апелляционного представления государственного обвинителя на приговор Якутского городского суда от 24 июля 2019 года в отношении Битяй Л.П., которым она осуждена за совершение 7  эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере). Перерыв в судебном заседании объявлен в связи с болезнью осужденной до 10 октября 2019 года.

Источник: Пресс-служба Верховного суда РС(Я).
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