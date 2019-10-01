Осужденную за мошенничество госпитализировали из здания суда

1 октября 2019 года Верховным судом республики объявлен перерыв в рассмотрении апелляционных жалоб потерпевших и апелляционного представления государственного обвинителя на приговор Якутского городского суда от 24 июля 2019 года в отношении Битяй Л.П., которым она осуждена за совершение 7 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере). Перерыв в судебном заседании объявлен в связи с болезнью осужденной до 10 октября 2019 года.