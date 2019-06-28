Осужден вандал, осквернивший самый красивый памятник Якутска

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм).

Установлено, что 27 сентября 2018 года обвиняемый распылил краситель красного цвета на памятник землепроходцу Семену Дежневу и его жене Абакаяде, тем самым совершив осквернение памятника, установленного в общественном месте.

В феврале 2019 года данное уголовное дело было рассмотрено мировым судьей с принятием решения о прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием подсудимого.

Не согласившись с данным постановлением прокуратура города принесла на него апелляционное представление, которое удовлетворено Якутским городским судом.

По результатам повторного рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.