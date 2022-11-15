Осужден судоводитель, по вине которого погиб пассажир

Олекминский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 2 июня 2022 г. подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя маломерным судном «Прогресс-4», двигаясь вниз по течению реки Лена в районе участка «Чыалагас» Олекминского района, допустил падение за борт судна в воду 38-летнего пассажира, который находился в кормовой части судна в состоянии алкогольного опьянения без спасательного жилета. 7 июня 2022 года тело мужчины обнаружено и извлечено из воды водолазами.

Таким образом, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, не обеспечил безопасность пассажира, находившегося на борту судна.

Уголовное дело расследовано Якутским следственным отделом на транспорте ВМ СУТ СК России.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляла Якутская транспортная прокуратура.

По поручению Якутской транспортной прокуратуры государственное обвинение поддержано прокуратурой Олекминского района республики.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.