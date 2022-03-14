Осужден сбытчик оружия

В Амгинском районе мужчина осужден за незаконный сбыт охотничьего оружия

Прокуратурой Амгинскогорайона поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст.222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия).

Судом установлено, что подсудимый осенью 2020 года, заведомо зная, что житель района не имеет лицензии на приобретение какого-либо оружия, выданной Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, незаконно сбыл ему исправное и пригодное для выстрелов охотничье ружье за денежные средства в сумме 20 000 рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к наказанию в виде обязательных работ сроком на 240 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу.