Осужден особо опасный рецидивист

В Верхоянском районе опасный рецидивист осужден к реальному лишению свободы.

Верхоянской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года в одном из многоквартирных домов п. Батагай Верхоянского района подсудимый распивал спиртные напитки со своей сожительницей. В ходе распития спиртных напитков между подсудимым и потерпевшей возник конфликт. Подсудимый нанес один удар ножом в левую область грудной клетки потерпевшей, причинив тем самым последней тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью. По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя и наличия непогашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.