Осужден взяткодатель, пытавшийся подкупить чиновника мэрии

фото СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Собранные следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю города Якутска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ – дача взятки за незаконные действия.

Следствием и судом установлено, что 26 июля 2021 года мужчина находился в служебном кабинете административной комиссии окружной администрации города Якутска ГО «город Якутск» и во избежание административной ответственности за осуществление мелкорозничной торговли с нарушением установленных требований, передал сотруднику администрации денежную сумму в размере 100 000 рублей. Подсудимый предложил деньги за не составление административного протокола за нарушение, предусмотренное ст. 10.2 КоАП РФ

Факт передачи взятки задокументирован сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Саха (Якутия) в рамках оперативно-розыскных мероприятий. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства, переданные в качестве взятки, зафиксировано место преступления.

В отношении обвиняемого по ходатайству следователя с учетом полного признания вины судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием собрано достаточное количество доказательств виновности подсудимого, которые легли в основу обвинительного приговора.

Мужчина осужден к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в сумме 500 тысяч рублей.