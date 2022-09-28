Осужден к десяти годам за убийство

Житель г. Якутска осужден к 10 годам лишения свободы за убийство

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение в отношении ранее судимого 45 — летнего жителя г. Якутска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что в марте 2022 года в ночное время, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в результате возникшего конфликта нанес своему знакомому ножом многочисленные удары по верхним и нижним конечностям, а также 1 удар в область грудной клетки.

Учитывая характер и степень повреждений, спустя непродолжительный период времени, потерпевший скончался на месте совершения преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.