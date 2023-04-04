04.04.2023
14:04
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Судебная хроника

Осужден иностранный гражданин, по вине которого погиб человек

В Алданском районе вынесен приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекших гибель человека.

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего иностранного гражданина. Он осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что в сентябре 2022 года подсудимый, управляя автомобилем с полуприцепом, двигаясь по федеральной автодороге со стороны г. Алдан в сторону г. Нерюнгри, нарушив Правила дорожного движения, не справившись с управлением, допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком, водитель которого в результате полученных травм скончался на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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