Осужден глава наслега в Верхневилюйском районе

Глава администрации муниципального образования осужден за злоупотребление полномочиями при реализации нефтепродуктов

Собранные Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Верхневилюйском районе доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главе администрации муниципального образования «Мэйикский наслег» Верхневилюйского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2018 года между администрацией наслега в лице главы и компанией, занимающейся реализацией нефтепродуктов, были заключены договоры и дополнительные соглашения на реализацию тарированных нефтепродуктов «АИ-95-К5», дизельного топлива и бензина «АИ-92 К5» на общую сумму свыше 4 млн. 220 тыс. руб. Нефтепродукты были реализованы третьим лицам, однако глава муниципального образования, злоупотребляя должностными полномочиями, имея фактическую возможность перечислить предприятию денежные средства, вырученные от реализации топлива, из иной личной заинтересованности дал указание о строительстве маслоцеха и незаконно приобрел оборудование для него. Компания, не получившая денежные средства от реализации топлива, обратилась в Арбитражный суд, который в феврале 2020 года принял решение о взыскании с администрации МО «Мэйикский наслег» указанных денежных средств.

Следствием проведен значительный объем следственных действий – осуществлены экспертные исследования, изучен большой объем финансовой и технической документации и иные. Собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении и осуждён к 4 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года. Значительный имущественный ущерб, причиненный администрации МО «Мэйикский наслег», возмещен в полном объеме. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК МВД по РС (Я).