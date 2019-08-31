Осужден бывший замдиректора предприятия, обслуживающего аэропорт «Якутск»

Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора предприятия, обслуживающего аэропорт «Якутск».

Установлено, что заместитель генерального директор предложил руководителю другого предприятия заключить фиктивный договор на выполнение монтажных работ по установлению пожарных резервуаров на обслуживаемой территории. Фактически работы по монтажу и установке пожарных резервуаров не выполнялись, однако оплата на сумму более 400 тыс. рублей была осуществлена.

Таким образом, фигуранты уголовного дела похитили денежные средства в крупном размере, которыми распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, заместитель генерального директора предоставил в бухгалтерию своего предприятия подложный трудовой договор, в котором содержались сведения о большем количестве положенных дней отпуска. На основании указанного документа ему были излишне начислены денежные средства в виде компенсации за неиспользованные дни отпуска. Тем самым, он совершил хищение денежных средств на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.

Суд назначил ему за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 905 тыс. рублей.

Второй фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), однако освобожден от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшего — подсудимые обязаны возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся Якутской транспортной прокуратурой.

Приговор не вступил в законную силу.