Осужден бывший начальник ГИБДД по Сунтарскому улусу за взятку

Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по уголовным делам частично изменила приговор Якутского городского суда, которым бывший начальник ГИБДД ОМВД России по Сунтарскому улусу был признан виновным в совершении преступления предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия) и по ч.2 ст. 292 (служебный подлог) Уголовного кодекса РФ.

Бывший начальник ГИБДД ОМВД России по Сунтарскому улусу признан виновным в получении взяток за незаконную выдачу водительских удостоверений и служебном подлоге. С января 2020 г. по февраль 2020 г. незаконно выдал двум гражданам, без сдачи экзаменов водительские права. За свои услуги получил 88 000 рублей.

Судом первой инстанции осужденному по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей с лишением права занимать должности в федеральных органах исполнительной власти в сфере внутренних дел сроком на 5 лет. Не согласившись с приговором, в апелляционную коллегию поступила жалоба заместителя прокурора о пересмотре данного уголовного дела.

Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по уголовным делам изучив материалы дела, представление заместителя прокурора частично изменила приговор Якутского городского суда, исключив из описательно – мотивировочной части приговора указание о признании в качестве обстоятельств смягчающих наказание «активное способствование раскрытию и расследованию преступлений» и увеличив размер штрафа. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно бывшему начальнику ГИБДД ОМВД России по Сунтарскому улусу назначен штраф в размере 1 300 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в органах связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет.