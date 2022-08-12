12.08.2022
19:59
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Мультикультурная Якутия

Осуохай станцуют в парке у московского Кремля

Осуохай станцуют в парке у московского Кремля 21 августа Национальный танец будет посвящен столетию образования Якутской АССР и 390-летию вхождения республики в Россию. Желающие присоединиться к событию могут прийти в парк «Зарядье» в национальном костюме, сбор начнется в 17.30 по московскому времени на луге у Большого амфитеатра, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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