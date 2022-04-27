Осуохай, путь Эллэя и праздничное шествие: как Якутия отметит День республики

27 апреля в Якутске пройдет серия мероприятий по празднованию 100-летнего юбилея республики. В частности, в музее «Россия – моя история» начнут работу сразу несколько экспозиций, посвящённых Дню республики и столетнему юбилею ЯАССР.

Так, в 10:00 состоится открытие мультимедийной экспозиции «Путь Эллэя. Геокультурные образы». Также в музее начнёт работу экспозиция «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР».

В течение дня на сайте Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) пройдёт виртуальная выставка «День Республики – Символ патриотизма», также якутян приглашают посетить книжную выставку «Моя Якутия: незыблемая связь времен, традиций и культуры».

В 11:00 в Комдрагмете состоится торжественное открытие выездной выставки ценностей Государственного фонда РФ «Национальные сокровища России. Москва-Якутск 2022». В это же время в республиканском медиацентре пройдет церемония гашения специальных почтовых открыток и конвертов с эмблемой столетия ЯАССР.

В 14:00 начнётся праздничное шествие по ул. Кирова, которое завершится на Комсомольской площади. На площади состоится республиканский осуохай «ДОБУН ОһУОХАЙ». В 17:00 здесь же пройдёт Сур осуохай.

В 16:00 в кинотеатре «Лена» начнется премьера документально-игрового фильма «За нами будущее…».

В 18:00 якутян приглашают посетить спектакль артистов ТЮЗ «От имени народа Саха».

В 19:00 на Комсомольской площади пройдёт праздничный концерт, посвящённый столетию ЯАССР, который в 21:00 завершится праздничным фейерверком.

Юбилей республики отмечается не только в Якутии, но и по всей стране. С полным списком праздничных мероприятий в городах России можно ознакомиться на сайте Столетия https://100yakutia.ru/events