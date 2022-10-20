Осуохай и концерты в воинских частях будут продолжаться

19 октября в Приморье состоялись первые концерты якутских артистов в воинских частях перед мобилизованными якутянами и их товарищами по боевой подготовке из других регионов. Как сообщил министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий КУПРИЯНОВ, подобные выезды будут продолжаться.

— Концертные программы прошли как на сцене местного дома культуры, так и на открытом воздухе, непосредственно в местах проживания и обучения мобилизованных бойцов. Как мне сообщил руководитель нашей первой творческой бригады, председатель Союза театральных деятелей Якутии Айаал АММОСОВ, бойцы встретили своих земляков с большой радостью. В концертную программу вошли песни на русском и якутском языках, церемония алгыс. В финале наши солдаты и артисты вместе станцевали осуохай. В этот непростой период на артистов, на сферу культуры возложена особая миссия, быть рядом с нашими солдатами, поддерживать их, укреплять боевой дух. Все актеры, певцы, музыканты, поэты, хореографы… вся отрасль культуры готова сегодня к такой полевой работе. Это первый опыт выездов, который будет продолжен, — рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

Также бойцам из Якутии артисты передали национальные обереги от народных мастеров, которые изготавливались по всей республике. Мастера очень спешили, партия оберегов из Вилюйского улуса была доставлена рано утром в аэропорт, непосредственно перед вылетом Первой творческой бригады.

Как отметил министр, выездные полевые концерты – продолжение ряда культурных мероприятий, которые были и будут организованы учреждениями культуры Якутии. Уже состоялись благотворительные мероприятия Филармонии, Театра оперы и балета. Заявил о благотворительном спектакле старейший театр Дальнего Востока Русский театр им. Пушкина. Другие учреждения – Цирк, Театр танца, Центр «Симэх», Национальный центр аудиовизуального наследия, музей «Моя история» и др. шьют аптечки, рюкзаки, готовят обереги, собирают средства, организуют выставки.

Напомним, в Приморье вылетело девять артистов из Якутии, руководит делегацией председатель Союза театральных деятелей РС(Я), артист Саха театра Айаал Аммосов. В состав вошли артисты Саха театра, Театра эстрады, Театра танца, Театра олонхо, солисты Филармонии Якутии.