Суровый приговор для бывшего замглавы Намского улуса

По апелляционному представлению прокуратуры бывший первый заместитель главы Намского района осужден к реальному лишению свободы за получение взятки

В декабре 2021 года Намским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы МО «Намский улус» С., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство, совершенное в крупном размере). Приговором суда также осужден водитель МБУ «Эксплуатация и содержание объектов «Нам» гр. И. по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

В суде установлено, что в декабре 2017 года между администрацией МО «Арбынский наслег» Намского района в лице подсудимого С., который на тот момент являлся главой наслега, и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на строительство монументов в сквере Победы в с. Сыгыннах Намского района на сумму около 1,3 млн рублей.

Впоследствии денежные средства перечислены на счет подрядчика, при этом после их поступления С., будучи уже первым заместителем главы Намского района, из корыстных побуждений потребовал у руководителя общества взятку в размере 300 тыс.рублей за общее покровительство в будущем, которая была передана через посредника – водителя МБУ «Эксплуатация и содержание объектов «Нам».

По результатам рассмотрения уголовного суд первой инстанции приговорил бывшего первого заместителя главы района к 7 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные полномочия на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 5 лет. Посредник осужден к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Государственный обвинитель, не согласившись с назначенным бывшему заместителю главы Намского района наказанием ввиду чрезмерной мягкости, внес апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Верховным судом Республики Саха (Якутия) приговор суда первой инстанции изменен, исключено указание на условное осуждение, подсудимый приговорен к реальному лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере 2 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные полномочия на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Он взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия), расследовано Намским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).