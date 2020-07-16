Острый журналист, редактор заявила о своем выдвижении на выборы

Фото предоставлено Еленой Тихоновой.

Вечером 15 июля известный журналист, главный редактор ИГ «В Якутии.ру» Елена ТИХОНОВА заявила о том, что выдвигается на выборы депутата Якутской городской Думы от Центрального округа.

«Друзья, хочу сообщить вам о довольно непростом решении: намерена попробовать свои силы на выборах в Гордуму. По Центральному округу. Боюсь, конечно. Будут критиковать, обвинять, «мочить». Но что делать? Всего всегда бояться тоже нельзя.

Думаю, пришло время расти, развиваться и быть смелой. Иначе нельзя.

Такие вот новости. Надеюсь на вашу поддержку», — написала Елена Тихонова в профессиональной ватсап-группе и в своем аккаунте в соцсети.

Абсолютное большинство коллег и френдов журналистки поддержали ее решение, желают ей удачи. Елена Тихонова известна как острый, принципиальный журналист. Многие горожане помнят ее яркие материалы, посвященные вскрытию ОПГ — организованной политической группировки, так называемых, «молочных братьев» в пору мэра Юрия ЗАБОЛЕВА. С 2005 года в интернете, а ранее в печатных изданиях, Тихонова активно освещала политические события, а сейчас решила сама принять в них активное участие.

На вопрос SakhaLife пойдет ли коллега самовыдвижением, Елена ответила, что изучит вопрос с партиями. Общеизвестно, что получить регистрацию кандидата, будучи выдвинутым от партии, гораздо проще. И если основные парламентские партии выдвигают собственных кандидатов, могут подвернуться и небольшие политсилы, не ведущие активную деятельность в Якутске, но вполне способные выдвинуть кандидата из своих рядов.

Журналисты в органах власти представлены слабо, не считая, конечно, пресс-служб. Первый вице-спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ когда-то работал журналистом, но это было очень давно. Организатор СМИ Мария ХРИСТОФОРОВА избрана депутатом Ил Тумэна по Набережному округу столицы. Глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ ранее работал в управлении пресс-службы главы и правительства республики. Начальник Департамента имущественных и земельных отношений мэрии Якутска Жанна ЯКИМЕНКО много лет назад начинала корреспондентом газеты «Наше время». В действующий созыв Якутской городской Думы избран Александр ЯКОВЛЕВ, главный редактор газеты «Туймаада саната». Возможно, есть и другие примеры, не столь яркие.

Фото с сайта «Единой России».

В последние дни ИГ «В Якутии.ру» тщательно анализирует потенциальных кандидатов в депутаты по Центральному округу. Издание сообщило о возможном выдвижении известных «политбизнесменов» — члена регионального политсовета ЯРО «Единая Россия» Максима ФЕОКТИСТОВА («Хозмаркет», «Макс-Маркет»)

Фото с сайта якутск.рф

и экс-депутата Ил Тумэн, бывшего 1-го вице-мэра Якутска Владимира ФЕДОРОВА (мебель-салон «Виктория»). Причем, по данным издания, Владимир Юрьевич может выдвинуться от партии «Справедливая Россия».

Фото из соцсети»

На этот же мандат претендуют представители медиа-сообщества – известный журналист, блогер Сусанна РОЖИНА

Фото с сайта «Якутянка»

и титулованная красавица, психолог и блогер Алена АЛЕКСЕЕВА, сообщает «В Якутии.ру».

Фото из соцсети.

Партконференция якутской ЛДПР в субботу определилась со своим кандидатом. Им стала Мария АТАМАНЧУК, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР по идеологии, по образованию педагог-психолог.

Фото с сайта журнала «Кто есть Кто в медицине»

«Единая Россия» сначала, как водится, проведет праймериз, который назначен на 19 июля. Прием документов закончился 13 июля. Так что уже известны участники предварительного партийного голосования: Елена АФАНАСЬЕВА, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», член общественной организации «Ассоциация онкологов РС (Я), член ЯРО ВОО «Матери России» и член ЯРО ВОО «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»; Артем СТРУЧКОВ, секретарь первичного отделения ЕР «Ростелеком», инженер по правовому обеспечению АО «Якутдорстрой» и Наида ЯКОВЛЕВА, секретарь первичного отделения ЕР «Сергеляхское», член ЯРО ОО «Девушки лидеры Республики Саха (Якутия). Фото Стручкова и Яковлевой найти не удалось, гугл их не знает.

«В Якутии.ру» сравнила предстоящую кампанию с популярным фильмом по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Почему – понятно. Гендерный состав пока в пользу слабого пола: 8 женщин против 3-х мужчин. Впрочем, по известному выражению мэра Якутска, они – «девочки», а «девочка может и передумать».

Во всяком случае, одна из потенциальных кандидатов – Сусанна РОЖИНА заявила, что не будет баллотироваться в Гордуму, чтобы уступить дорогу своей старшей коллеге Елене Тихоновой. Известно, что Рожина подумывает баллотироваться на выборы главы Хангаласского улуса, где выборы состоятся так же в сентябре.

Разумеется, могут и должны появиться и новые кандидаты.

В Центральном округе много лет подряд выигрывал Александр САВВИНОВ, бывший спикер Якутской городской Думы. Лишь на последних выборах 2018-го он оставил свой округ, чтобы баллотироваться на мэра Якутска, и проиграл Сардане АВКСЕНТЬЕВОЙ.

Фото с сайта Якутской городской Думы.

В его отсутствие депутатом от Центрального округа стала Вера НИКИФОРОВА, выдвинутая «Справедливой Россией» — заместитель главного врача ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3». В мае этого года Вера Дмитриевна досрочно сложила свои полномочия, чтобы, по заданию партии, сменить в Ил Тумэне Сулустаану МЫРААН, которая досрочно сдала мандат, не согласившись с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Фото с сайта Ил Тумэна.

За освобожденный врачом Никифоровой мандат депутата Гордумы от Центрального округа и развернется острая политическая борьба. Жарко уже на подступах к кампании.