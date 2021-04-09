Острые вопросы рассмотрены на III съезде чукчей Якутии

В с. Колымское (Чукотский национальный Халарчинский наслег) Нижнеколымского района стартовал III съезд чукчей Республики Саха (Якутия). Сегодня на территории данного района проживает более 400 чукчей.

Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров 9 апреля в рамках этого мероприятия в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Нижнеколымского района и с. Колымское.

В совещании приняли участие народные депутаты РС(Я), представители исполнительных органов государственной власти РС(Я), органов местного самоуправления, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я) и члены Ассоциации чукчей РС(Я).

На совещании заслушана информация первого заместителя главы Нижнеколымского района Ивана Негнюрова о социально-экономическом развитии Нижнеколымского района. Он представил содержательный доклад по всем направлениям. Актуальными вопросами развития Нижнеколымского района являются строительство жилья, развитие ЖКХ, развитие малой авиации, интернет — связи, строительство социальных объектов и дорог. В районе стоит задача по проведению берегоукрепительных работ, строительству жилых домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда в населённых пунктах, развитию морского порта «Зелёный мыс», строительству спортивного комплекса в п. Черский на 200 мест, школы-сада в с. Колымское, с. Походск, строительству здания Больничного комплекса в п. Черский, строительству врачебной амбулатории в с. Андрюшкино и с. Колымское, строительству Многофункционального комплекса в с. Андрюшкино и с. Колымское.

Одним из главных вопросов в районе является реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Здесь большой помехой, как и везде в отдалённых северных территориях, являются высокие цены на строительство. Иван Негнюров предложил установление специальных тарифов в Ленском объединённом речном пароходстве на перевозку стройматериалов для данной программы в районы арктической зоны республики. В рамках развития малой авиации он поднял вопрос выделения финансирования для приобретения легкомоторных самолётов на лыжных шасси или колёсах низкого давления для внутрирайонных перевозок, которые не требуют аэропортовской инфраструктуры.

О социально-экономическом развитии с. Колымское – Чукотского национального Халарчинского наслега выступил глава муниципалитета Петр Котельников. Глава села сообщил, что поголовье оленей в их муниципалитете составляет порядка 12 тысяч. Говоря о развитии наслега, Котельников озвучил, что в 2018 году по линии «Сахаэнерго» произведена замена дизельных генераторов на новые. В 2020 году муниципалитет по линии министерства культуры республики получил субсидию, на которую были проведены работы по утеплению дома культуры.

Проблемным вопросом для села является реализация программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, по которому должны быть снесены 4 дома. Так, муниципалитет не может найти застройщика, потому что подрядчикам невыгодно проводить строительство в далёком арктическом селе по установленным ценам на 1 кв. метр. Также в селе планировалось строительство культурно-спортивного комплекса, которое застопорилось из-за отсутствия средств на этапе строительства, поэтому сегодня нужно готовить новую проектно-сметную документацию. Кроме того, стоят задачи по строительству в с. школы-сада и по обеспечению чистой питьевой водой.

Информацию о современном положении чукотского народа в республике на совещании представила председатель Ассоциации чукчей республики Жанна Дьячкова. Она сообщила, что в с. Колымское сегодня проживает более 400 человек. Дьячкова отметила, что остро стоит вопрос по рыболовству, так как есть много ограничений на ловлю рыбы даже для местных жителей. Также она поставила вопросы по улучшению интернет-связи и строительству жилья для оленеводов.

Вопросы развития Нижнеколымского района на совещании прокомментировали представители исполнительных органов государственной власти РС(Я).

Министр по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Владимир Черноградский проинформировал о проводимой работе по строительству в арктических районах торгово-логистических центров, что позволит снизить цены на продукты и разрешит вопрос их хранения.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Алексей Филиппов сообщил, что по линии ФКП «Аэропорты Севера» в период с 2021 по 2023 годы в п. Черский будет построена новая взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием длиной 1630 м и шириной 36 м. Кроме этого, в 2020 году по линии госпрограммы МинАрктики РС(Я) было предусмотрено 9 млн рублей на приобретение транспорта повышенной проходимости (вездеходной техники) для перевозки пассажиров, различных грузов в особо тяжелых дорожных и климатических условиях. Также по его информации, в рамках поручения главы Якутии из дорожного фонда республики выделены средства на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство в 2021 — 2023 годах автомобильной дороги «Зелёный Мыс – граница Чукотского автономного округа» протяженностью 60 км. Управление автомобильными дорогами РС(Я) сегодня разрабатывает техническое задание на ПСД.

Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Георгий Андреев сообщил, что между правительством РС(Я) и ООО «Импульс» заключено соглашение о строительстве волоконно-оптической линии связи до Верхнеколымского района. На данный момент идёт проектирование. Также мининноваций ведёт переговоры по вопросу строительства ВОЛС до Черского.

Замминистра сельского хозяйства Прокопий Николаев озвучил, что сегодня оленеводческое хозяйство «Турваургин» с. Колымское с помощью поддержки правительства республики выходит из кризисного положения. Он сообщил, что в прошлом году министерство проводило конкурс по выделению вездеходной техники и «Турваургин» выиграл конкурс на 3 млн рублей. Хозяйство закупило 4 штуки вездеходной техники типа «Сокола», которые уже находятся в п. Черский, и в скором времени будут доставлены в Колымское. Кроме этого, в прошлом году оленеводческому хозяйству выделено 1,5 млн рублей для пошивочной мастерской. В рамках исполнения резолюции II съезда чукчей РС(Я) в 2017 году «Турваургину» по линии минсельхоза было закуплено 200 голов оленей чукотской породы. По республиканской программе «Молодой оленевод» на улучшение жилищных условий субсидия выделена одному оленеводу из с. Колымское.

Подводя итоги совещания, Михаил Никифоров подчеркнул, что резолюция III съезда чукчей республики будет принята по итогам общего рассмотрения представителей правительства, парламента и руководителей муниципалитетов Нижнеколымского района. Вице-премьер отметил, что в документе должно быть чёткое распределение постановочных вопросов по полномочиям и исполнителям.

Фото Андрея Сорокина