Островной кинематограф Дмитрия Давыдова

Только в кино совместимы понятия возвышенности и простоты. Так случилось с представлением в рекламных афишах второго полнометражного фильма Дмитрия Давыдова «Нет бога кроме меня». В якутском варианте фильм назван «Ийэкээм». Нежное по звучанию, и по сути своей непереводимое обращение к матери: « Родная моя…»

В своем интервью во время работы над фильмом Дмитрий Давыдов отметил: «Смысл названия — человек сам кузнец своего счастья. Он должен принимать на себя ответственность за все происходящее в жизни. Для меня, конечно, существует только одно название фильма — «Нет бога кроме меня», а «Ийэкээм» — это продюсерская интерпретация названия для местного зрителя, более понятная».

Любой субординативный билингв, коих в Якутии больше половины вынужден смотреть фильм по двум зрительным каналам: В одном из них главный герой — это страдающий и метущийся в поисках верных шагов Руслан. Во втором – главной героиней становится больная мать с угасающим сознанием. Зритель так устроен, что сам выбирает свою линию восприятия, близкую по духу и эффекту узнавания ситуации. И соответственно реакции на тяжелую, отчасти депрессивную драму возникают совершенно полярные — от неприятия до восхищения.

Оно и понятно, речь идет о глубоко личном, сокровенном – об отношении к стареющим родителям, о горе в семье. В фильме Дмитрия Давыдова горе, и как состояние, и как процесс, отображается с зеркальной достоверностью.

Нет смысла сравнивать этот фильм с европейским опытом экранизаций на подобную тематику. Их больше десятка можно привести: Моя девочка, Попутчица, Айрис, Дневник памяти, Прощальная вечеринка, Мед в голове… Наш якутский фильм в этом плане бьет по зрителю жестче и больнее, потому как у нас и почва другая, реальность неприглядная, и люди в горе иные, отчужденные в своей безысходности. Вторая работа в полном метре довольно четко доказала, что Дмитрий Давыдов достиг уровня мастера «островного кинематографа» — территории духовного подвижничества. Он совершил очень важный для людей подвиг, призвав их вернуться к себе, к корням, к внутренней целостности.

«На что я потратил 2 часа своей жизни?» — с гневом вопрошает разгневанный блогер 99Guest в «Дневниках». И он отчасти прав, его без спроса окунули в зону дискомфорта, в неприемлемый формат бытия. Яростный критик не пощадил режиссера и продюсеров, обвинив их в неискренности, зато похвалил актеров, оператора, и вполне логично для его восприятия заметил: « Сняли все по правилам артхаусного кино: поэтично, молчаливо, грустно, депрессивно, затянуто, многозначительно». Сложности в создании любой социальной драмы неизбежны: герои, действия, реплики должны быть не только отображены и выстраданы, но и мастерски отточены, верно выстроены. К сожалению, фильм «Нет бога кроме меня» не избежал этих сложностей, в какой-то мере повлиявших на результат. Есть спорные моменты в композиционном построении, длинноты, незакономерности: неумелая постановка сцены в кафе-баре, поиск матери в больнице тоже сценически не продуман, довольно схематично и сериально выстроены взаимоотношения героя с женой и детьми. Возникало ощущение, что нарушена временная последовательность однотипных эпизодов, и трудно было вычленить из них акцентные, решающие.

Кому-то из зрителей явно не хватило в кадре великолепной игры Зои Багынановой. Один ее монолог в минуты просветления достоин Оскара — это образец золота высшей пробы. Мелькала мысль, что при монтаже нужное «мясо» из ее игры кусками улетало в корзину. В кино такое случается. (если такого не было,поправьте – прим.авт.) По достоинству оценена талантливая работа Петра Садовникова, получившего Специальный приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Кстати, фильм Дмитрия Давыдова «Нет бога кроме меня» многие критики признали заметным украшением конкурсной программы. В фестивальной прессе прозвучало немало интересных откликов: « Интересно, что в Петербурге есть альцгеймер-кафе, куда люди с таким диагнозом могут прийти со своими близкими. В якутском фильме мать героя тоже ходит с сыном в кафе, пытается вписаться в социум, но ничего, кроме экстремальных ситуаций, это не дает. Финал печален, но при этом он оставляет веру в человечество и еще в якутский кинематограф, идущий поперек магистральных путей.

/Светлана Хохрякова. https://www.mk.ru/culture/2019/08/07/gruzinskogo-aktera-gomiashvili-podvela-rossiyskaya-viza-ne-popal-na-festival.html

Фильм «Нет бога после меня» не приемлет категорий «нравится — не нравится», он лишен всяческого назидания в области добра и зла и не дает ответов, что будет дальше с нами. Уникальность этой двухчасовой драмы в том, что каждый зритель, по-своему переживающий страх потери близких, параллельно с экраном одновременно воссоздает в памяти свое полотно, свои индивидуальные флешбэки, свои несовершенства. И на негодующий вопрос зрителя: « На что я потратил 2 часа своей жизни?», следовало бы ответить: «На себя потратил, на себя…»

— Ну кто-то же должен снимать такие фильмы! – сказала продюсер Сардана Саввина. И она права. Это право и честь принадлежат Дмитрию Давыдову.