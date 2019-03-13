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Якутск
13 марта 2019, 12:23
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Остро стоит в Якутске проблема вывоза мусора и снега

Первый заместитель главы города провел еженедельную планерку по ЖКХ с участием руководителей территориальных управлений, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

В рамках санитарного трехмесячника в столице продолжается плановая работа по уборке и вывозу снега, наледей. Управляющие компании, предприятия и организации продолжают расчистку снега с кровель многоквартирных домов и административных зданий. Владимир Федоров обратил особое внимание на соблюдение всех правил безопасности, чтобы в обязательном порядке огораживать сигнальными лентами места проведения работ.

С целью ускорить уборку и вывоз снега с территорий дворов и улиц, городской полигон  по улице 50 лет Советской Армии работает бесплатно, сообщили на планерке.

«Для вывоза снега на полигон необходима только лабораторная справка. Никто не имеет право взимать денежные средства за прием снега», — отметил первый заместитель главы.

В ходе планерки отмечено, что в этом году темпы уборки снега показывают положительную динамику роста по сравнению с прошлогодними. По объемам вывезенного снега лидируют Центральный, Автодорожный и Сайсарский округа.

«По сравнению с 2018 годом на февраль месяц сторонними организациями было вывезено 2500 тысяч кубометров снега, в этом году — 4900 тысяч кубометров. Это хороший показатель, но важно не сбавлять темп и продолжать вывоз в усиленном режиме», — первый заместитель главы.

Также остается актуальным вопрос своевременного вывоза мусора в столице. По информации МУП «Жилкомсервис», на вывозе ТКО работают 24 единицы техники. Но в некоторых округах уборка остается неудовлетворительной. В ходе обсуждения сложившейся ситуации были выявлены проблемы: отсутствие четких графиков работы перевозчиков и несоблюдение санитарных правил горожанами, разбросанный мусор.

«Ежедневно предприятием вывозится мусор в объеме порядка 12 000 кубометров, в апреле эта цифра возрастет за счет массовых субботников», — прокомментировал Андрей Лебедев.

Наряду с этим, на планерке обсудили организацию отлова бродячих собак. Как отмечено, больше всего заявок от жителей поступает в Сайсарском округе.

Подводя итоги совещания, первый заместитель главы Якутска поручил усилить контроль за своевременным вывозом мусора и оперативно реагировать на жалобы жителей.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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