Осторожно! Кибермошенники подделали сайт налоговой

В полицию Мегино-Кангаласского района обратилась 47-летняя местная жительница. Она рассказала, что решила посетить личный кабинет интернет-сайта налоговой инспекции и ввела в поисковике данный запрос. Кликнув на появившуюся ссылку, она перешла на сайт, где «всплыло» уведомление о том, что ей полагается налоговая выплата в размере 222577 рублей. Заявительница поверила, перешла по ссылке на другой сайт и заполнила предлагаемую анкету, в которой указала реквизиты банковской карты, а также CVV-код, расположенный на обороте карты. Затем «программа для оплаты» несколько раз потребовала внести денежные средства, якобы только после этого будет начислена выплата, что женщина и сделала. В общей сумме она перевела мошенникам более 13,500 рублей, но никакой крупной выплаты не получила.

Уважаемые граждане, если вы видите сайты, на которых предлагается получить какие-либо выплаты или компенсации в режиме «онлайн», если вам пришло электронное сообщение о том, что у вас накопилась большая сумма неиспользованных налоговых вычетов, и эти деньги можно получить, уплатив госпошлину, не верьте — это мошенники!