Осторожно: В Якутске продают тухлые яйца

Наш читатель отправил нам фото своей покупки. Оказалось, что яйца купленные им имеют зеленый цвет. Смотрим фото и делаем выводы.

Нам пишут:

Здравствуйте! Можете опубликовать? В самом центре Якутска продают тухлые яйца.

Сварили, они аж зеленые!

Праздник испортили

Пусть люди знают, чем они торгуют