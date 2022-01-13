13.01.2022
19:51
134

Происшествия

Осторожно: В Якутске продают тухлые яйца

Наш читатель отправил нам фото своей покупки. Оказалось, что яйца купленные им имеют зеленый цвет. Смотрим фото и делаем выводы.

Нам пишут:
Здравствуйте! Можете опубликовать? В самом центре Якутска продают тухлые яйца.
Сварили, они аж зеленые!
Праздник испортили
Пусть люди знают, чем они торгуют

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх