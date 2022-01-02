02.01.2022
19:38
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Якутск

Осторожно! В Якутске появились собаки каннибалы

На днях, в соцсетях появились видео, как стая собак расправляется со своими соплеменниками. В буквальном смысле съедая их. Теперь владельцам домашних собак нужно быть вдвойне осторожными, за вашим четвероногим другом теперь охотятся не только ловцы бродячих собак, но и голодные стаи хищных псов.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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