Осторожно! Участились случаи обмана на сайтах бесплатных объявлений

В Якутске участились случаи обмана горожан при совершении сделок на сайтах бесплатных объявлений

В Якутске участились случаи обмана горожан при совершении сделок на сайтах бесплатных объявлений. Так, 32-летняя специалист росреестра хотела продать сотовый телефон за 6 000 рублей, но стала жертвой дистанционных мошенников. Она разместила объявление о продаже телефона, и в тот же вечер откликнулась потенциальная покупательница, с которой женщина обсудила все условия сделки. Они договорились, что продавец отправит товар с помощью сервиса курьерской доставки. Тогда злоумышленница выслала потерпевшей в мессенджере ссылку для получения денег, и та, не сомневаясь в порядочности покупателя, перешла по ней, ввела номер карты, ФИО и трехзначный код с оборота карты. После чего с её счёта были списаны все денежные средства в размере 35 500 рублей. Только прочитав на сайте правила безопасной сделки, якутянка поняла, что связалась с мошенницей.

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