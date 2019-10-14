Осторожно, тонкий лед!

Фотография с поисково-спасательных работ в Аллайховском районе

За прошедшую неделю в Якутии два человека погибли, провалившись под тонкий лед. Первый случай произошел 9 октября в Аллайховском районе, близ острова Бурулгин. Мужчина провалился под лед двигаясь вслед за лодкой к берегу по неокрепшему льду.

Второй случай произошел 12 октября вблизи населенного пункта Хатассы. Мужчина 1955 г.р. отправился на рыбалку и пропал, тело обнаружили в район переправы Хатассы-Павловск.

Тонкий лед является одной из самых распространенный опасностей, которые приводят к гибели людей. Обычно жертвами становятся рыбаки, автомобилисты и дети. Избежать трагедии можно только в том случае, если соблюдать установленные правила безопасного поведения на льду водоема.

Для того, чтобы избежать неприятностей, следует знать, какая толщина льда является наиболее оптимальной для той или иной нагрузки:

-Для веса 1-2 человек вполне будет достаточно 7 и более см. (морозная погода сохраняется в течение недели круглосуточно);

-Для сооружения катка нагрузка увеличивается, поэтому необходимо уже 12 см.;

-Пешая переправа может быть организована при 15 см и более;

-По правилам безопасности ледовой переправы для автомобилей толщина льда должна составлять не менее 30 см.

Человек, оказавшись в холодной воде с температурой -2°С, способен продержаться до гипертермии максимум 10 минут. Рассмотрим, как можно определить толщину льда и какие признаки могут указать на опасные участки замершего водоема.

Как распознать тонкий лед

О прочности и безопасной толщине льда говорит его зеленоватый или слегка синеватый цвет. Кроме того, на таких участках обычно не бывает снежного покрова.

О тонком льде сигнализирует его пористость, серые и грязновато-мутные оттенки. Покрытые снегом участки могут представлять опасность, так как он прекрасно маскирует полыньи и водянистые места. Обычно толщина гораздо меньше в местах произрастания таких водных растений, как камыш и тростник.

Наличие торфяного дна, болотистых берегов, быстрых подводных течений или ключей также характеризуют места с тонким и ненадежным ледовым покрытием. Следует помнить о температуре воздуха, если она на протяжении нескольких дней не опускается ниже 0 градусов, то прочность льда снижается примерно на 25%.

Основные правила поведения

-Запрещается находиться на замершем водоеме в темное время суток или при плохой видимости из-за погодных условий (метель).

-Если вам нужно перебраться на другой берег, безопаснее будет воспользоваться специально оборудованными переправами. В случаи их отсутствия, придерживайтесь уже проложенной тропы или лыжни. Если Вы их не видите, то заранее проложите маршрут и внимательно оглядите местность на предмет обнаружения опасных участков с тонким льдом.

-Никогда для проверки надежности и прочности льда не топайте по нему ногой. Воспользуйтесь специальной палкой. При обнаружении воды или мокрых заснеженных участков отходите по своим же следам обратно к берегу.

-Во время движения по водоему в зимний период следует придерживаться скользящего шага, т.е. подошва не должна отрываться от поверхности, идите, как на лыжах. Так давление на лед распределяется более равномерно и на большую площадь.

-Кроме того, обратите внимание на возможное потрескивание. Это опасный признак того, что во льду стали образовываться трещины. Не бегите, не паникуйте и не ускоряйте шаг. Делайте шаги более широкими и плавными.

-При запланированном походе приготовьте веревку с уже заранее сделанной петлей на конце. Оптимальная длина будет около 25 м.

-Идя по льду в составе группы, соблюдайте дистанцию примерно 5-6 м.

-По правилам безопасного поведения на льду водоема, лучше всего преодолевать его на лыжах. Однако крепления заранее необходимо расстегнуть, и петли палок снимите с запястий рук.

-Избегайте прибрежных участков, рядом с которыми находятся промышленные предприятия.

-Туристическое снаряжение или ручную кладь лучше нести на одном плече или тащить на санях. Так Вы быстрее сможете избавиться от лишнего груза в случае провала льда, а также снимете нагрузку.

-В случае зимней рыбалки при прорубании лунок необходимо соблюдать рекомендуемое расстояние между ними в 5-6 м. Также не следует игнорировать спасательный жилет. В некоторых случаях его может заменить нагрудник.

Опасность тонкого льда заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно проломиться под человеком. Таким образом, запрещается собираться большому количеству людей на одном небольшом участке водоема, находиться на нем в состоянии алкогольного опьянения, а также бегать, прыгать или организовывать подвижные игры.

В случае чрезвычайного происшествия звоните Оперативному дежурному Службы спасения Якутии по телефону 8 (4112) 45-90-19 и 40-56-22(круглосуточно)

В г .Нерюнгри Нерюнгринского района: Поисково-спасательный отряд, телефон: (41147) 4-18-91

В г. Томмот Алданского района: Поисково-спасательный отряд, телефон: (41145) 4-41-01.

В г.Среднеколымск Среднеколымского района: (41156) 4-13-87

В г.Верхневилюйск Верхневилюйского района: 8-914-281-55-58

В г.Нюрба Нюрбинского района: (41134) 2-20-26

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