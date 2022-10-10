Осторожно — тонкий лед!

В связи с ледообразованием на водоемах спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия) проводят профилактические рейды, в ходе которых напоминают, что первый лед до наступления устойчивых морозов непрочен и обманчив.

Как правило, в зоне риска чаще всего оказываются дети, рыбаки, автолюбители, граждане, пытающиеся сократить путь по затянутому тонким льдом водоему, а также люди в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы проводим патрулирование водоемов в целях профилактики выхода граждан на лед, недопущения игр детей на тонком льду. В данное время он еще очень тонок и выход на неокрепший лед может привести к трагедии.

В связи с этим родители должны быть особенно бдительны: нельзя допускать пребывание и игры детей на неокрепшем льду, не отпускать их к водоемам без сопровождения взрослых. Помните: в данное время ледовый покров на водных объектах республики непрочен, выход и выезд на лед категорически запрещен! Также напоминаем судоводителям, что на территории Республики Саха (Якутия) завершена навигация для маломерных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам», — отмечает спасатель аэромобильного поисково-спасательного подразделения ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Николай Обоев.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.