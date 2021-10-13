Осторожно: тонкий лед!

В Якутию приходит зима, в северных районах на реках идет шугообразование, наблюдается устойчивое ледообразование на водоемах.

Тонкий лед является одной из самых распространенный опасностей, которые приводят к гибели людей. Обычно жертвами становятся рыбаки, дети и автомобилисты. Избежать трагедии можно только в том случае, если соблюдать установленные правила безопасного поведения на льду водоема.

Прежде чем сойти с берега на лед, необходимо убедиться в его прочности пешней или другим твердым предметом. Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги. Не спешите выходить на неокрепший лед.

Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 7 см, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более.

Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный; белого – прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадёжен.

Соблюдение этих правил безопасности снизит травматизм и поможет сохранить Вашу жизнь. Уважаемые жители и гости республики! Помните: за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом.

Человек оказавшись в холодной воде с температурой -2°С способен продержаться до гипертермии максимум 10 минут.

В случае чрезвычайного происшествия звоните Оперативному дежурному Службы спасения Якутии по телефону 8 (4112) 45-90-19 и 40-56-22(круглосуточно)

или 112

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