Осторожно — тонкий лед❗

В целях обеспечения безопасности и пропаганды знаний в области охраны жизни людей на водных объектах на территории городского округа «город Якутск» с 1 ноября по 1 декабря объявлен месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» напоминает о соблюдении мер безопасности на льду.

В данный период лед непрочен и выход на него очень опасен. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

Пресекайте шалости детей на льду, не оставляйте малолетних детей без присмотра у водоемов!

Также одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Что делать, если Вы провалились под лед?

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.

Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.

Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.

Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом.

Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.

За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф, или любое другое подручное средство.

Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны.

Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника).

Вызвать скорую помощь.

Уважаемые жители и гости республики!

Помните: все ледовые переправы на территории республики закрыты! Не допускайте выхода или выезда на опасный лед!