Осторожно: сильный ветер! 

В связи с выходом циклона в Якутске и окрестностях, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Томпонском, Кобяйском, Верхоянском районах ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском районах прогнозируют дожди, местами сильные.

Температура ночью +3+8°, при прояснении до -3°, днем +8+13°. На западе Якутии преимущественно без осадков, ветер умеренный, температура ночью 0+5, при прояснении 0,-5°, днем +10+15°, на юго-западе до +19°.

В Якутске небольшой дождь, ветер север-западный 5-10 м/с, днем температура воздуха составит +10+12°.