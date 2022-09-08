08.09.2022
08:12
141
Погода
Осторожно: сильный ветер!
В связи с выходом циклона в Якутске и окрестностях, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Томпонском, Кобяйском, Верхоянском районах ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
В Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском районах прогнозируют дожди, местами сильные.
Температура ночью +3+8°, при прояснении до -3°, днем +8+13°. На западе Якутии преимущественно без осадков, ветер умеренный, температура ночью 0+5, при прояснении 0,-5°, днем +10+15°, на юго-западе до +19°.
В Якутске небольшой дождь, ветер север-западный 5-10 м/с, днем температура воздуха составит +10+12°.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.09.2022
0
50
08.09.2022
0
70
08.09.2022
0
135
08.09.2022
0
1292
07.09.2022
1
1257
07.09.2022
0
1727
07.09.2022
0
1440
07.09.2022
0
794
07.09.2022
0
2268
07.09.2022
0
680
07.09.2022
0
378
07.09.2022
0
407
07.09.2022
0
422
07.09.2022
0
288
07.09.2022
0
479
07.09.2022
0
777
07.09.2022
0
965
07.09.2022
0
640
07.09.2022
0
1733
07.09.2022
0
1115
07.09.2022
0
364
07.09.2022
0
230
07.09.2022
0
868
07.09.2022
0
266
07.09.2022
0
389
07.09.2022
0
276
07.09.2022
0
517
07.09.2022
0
345
07.09.2022
1
1451
07.09.2022
0
329
07.09.2022
0
337
07.09.2022
0
266
07.09.2022
0
233
07.09.2022
0
523
07.09.2022
0
253
07.09.2022
0
991
07.09.2022
0
2514
07.09.2022
0
1486
07.09.2022
0
876
07.09.2022
0
621
07.09.2022
0
383
07.09.2022
0
421
07.09.2022
0
979
07.09.2022
0
400
07.09.2022
0
353
07.09.2022
1
2710
07.09.2022
0
445
07.09.2022
0
433
07.09.2022
0
633
07.09.2022
0
428
07.09.2022
0
1217
07.09.2022
0
457
07.09.2022
0
533
07.09.2022
0
742
07.09.2022
0
290
07.09.2022
0
389
07.09.2022
0
2155
07.09.2022
0
324
07.09.2022
1
436
07.09.2022
0
586
07.09.2022
0
556
07.09.2022
0
4295
07.09.2022
0
1020
ТОП НОВОСТИ
03.09.2022
0
14346
02.09.2022
1
11106
03.09.2022
0
10982
05.09.2022
1
8984
03.09.2022
0
8879
02.09.2022
2
8653
06.09.2022
0
7259
06.09.2022
2
6765
05.09.2022
0
6654
Добавить комментарий