14.12.2022
10:33
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Якутск

Осторожно, сильный туман!

В связи с неблагоприятными  погодными  и дорожными условиями  (густой туман, в некоторых районах сильные ветры, снегопад) Госавтоинспекция республики  призывает автомобилистов быть предельно осторожными и аккуратными на дорогах Якутии!

Сильный туман значительно осложняет дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. Выхлопные газы автобусов, большегрузов также мешают сосредоточиться на  дороге.   

В такое время водителям следует, быть крайне внимательными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до экстренной остановки.

Особую осторожность стоит проявить при движении по федеральным  и региональным автомобильным дорогам республики.

Кроме того, водителям необходимо следить за своим самочувствием. В связи с изменением погоды возможны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья. Кто едет в дальние расстояния, рекомендуем брать с собой сигнальный жилет (в случае остановки на дороге водителя замечают другие водители),  также берите с собой теплые вещи (валенки), теплую еду, в случае возникновения аварийной ситуации срочно сообщите в службу спасения по телефону:112,  или в полицию по телефону:102. Держите постоянную связь с родными, близкими, информируйте об остановках, до куда доехали итд.               

Особое внимание обратите к перевозке детей. Необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине следует только в детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности. Пешеходам следует переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что автомашины остановились и уступают  вам дорогу. В темное время суток, а также во время непогоды используйте на одежде, на вещах световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

Будьте внимательны и бдительны! Соблюдайте Правила дорожного движения!

        

Фото: пресс-службы
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
Один комментарий на «Осторожно, сильный туман!»
  1. Емеля 14.12.2022 10:57

    Есть водятлы умудряющиеся в такой туман летать, поджимать и ещё иметь наглость моргать фарами. Думаю таких понторезов, якобы куда-то спешащих, остановит поцелуй в прицеп грузовика с неработающими габаритами.

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