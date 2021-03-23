Осторожно, ракета! Алданцев и кобяйцев просят не покидать населенные пункты

Жители Алданского и Кобяйского районов Якутии получили предупреждения о падении части ракеты.

«Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает, что 25 марта 2021 г. (резервные даты 26, 27, 28, 29 марта 2021 г.) с 5 часов до 6 часов московского времени с космодрома Восточный состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом OneWeb.

Спасатели ГБУ «Службы спасения РС(Я)» рекомендуют жителям Алданского и Кобяйского районов временно не покидать свои населенные пункты и не посещать определенный район, куда, по прогнозу, должен упасть головной обтекатель ракеты-носителя «Союз-2» в день ее запуска в Алданском районе. И в районе падения второй ступени ракеты-носителя „Союз-2.1б“ в Кобяйском районе. Местность объявлена временно опасной. Воздержаться от ее посещения просим также тех, кто ведет кочевой или полукочевой образ жизни. Кроме этого, спасатели настоятельно не рекомендуют в эти дни пользоваться автозимником на с. Белькачи.

В районах падения отделяющихся частей полным ходом идут подготовительные работы к предстоящему пуску. В Кобяйском районе будет установлена радиолокационная станция для фиксации количества и места падения фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя. Также с 20 марта в обоих районах рабочие группы начали предпусковые облеты районов падения с отбором проб природных сред с мониторинговых площадок.