Осторожно, подделка: фальсификат сливочного масла

В Якутии изъяли из оборота фальсифицированное сливочное масло. Часть продукции уже вернули поставщику.

Искусственный интеллект федеральной системы «ВетИС» позволил Управлению Россельхознадзора по Амурской области и Якутии изъять из оборота фальсифицированное сливочное масло.

В начале ноября в ходе мониторинга ФГИС «ВетИС» инспекторами Управления Россельхознадзора зафиксировано поступление в Якутию фальсифицированной молочной продукции с нарушением прослеживаемости.

В частности, анализ транспортных ветеринарно-сопроводительных документов показал, что ООО из Татарстана поставило в адрес предприятия из Якутска партию масла в объеме 95 тонн. Изготовителем этой продукции являлся один из комбинатов в Татарстане.

Производственные ветеринарно-сопроводительные документы этого предприятия, а также анализ вошедшего сырья подтвердили, что сливки в объеме 11 тонн для изготовления этого масла поступили из Московской области. Туда они были поставлены из Свердловской области. Это предприятие произвело сливки из сырого молока, которое само же незаконно ввело в оборот через оформление производственного сертификата.

Затем ООО из Московской области необоснованно через инвентаризацию продукции увеличило объем полученных сливок до 125 тонн и направило их в Татарстан.

Согласно данным системы «ВетИС», площадки предприятий из Свердловской и Московской областей за незаконное введение в оборот молочной продукции признаны Россельхознадзором фантомными и заблокированы.

Отследив поставки готовой продукции, Управление Россельхознадзора по Амурской области и Якутии убедилось, что 95 тонн сливочного масла, изготовленного из сырья неизвестного происхождения и незаконно веденного в оборот, действительно получило якутское предприятие.

В начале ноября в его адрес направлено письмо об исключении этой продукции из обращения. В конце первой декады ноября предприятие изъяло продукцию с центрального склада и переместило ее на изолированное хранение, о чем оповестило надзорное ведомство.

В конце ноября предприятие вернуло поставщику 19 тонн масла. Оставшийся объем будет возвращен в конце декабря-начале января после полного ледостава и открытия для большегрузов ледовой переправы через реку Лену.

В начале декабря территориальное управление Россельхознадзора по Республике Татарстан письменно извещено о данном факте для принятия мер в рамках своих полномочий.