Осторожно: Неокрепший лед

На данный момент на территории Якутии идет процесс ледообразования. В связи с этим возрастает риск происшествий, связанных с выходом граждан на неокрепший лед. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах инспекторским составом Центра ГИМС регулярно проводятся патрулирования и мониторинг водных объектов республики в период образования льда.

Так, на территории озера Талое в г. Якутск инспекторами ГИМС были проведены профилактические беседы среди населения по разъяснению правил безопасного поведения на водных объектах, предупреждению происшествий на водоемах. Гражданам доведены телефоны экстренных служб, распространены листовки и памятки.

–Стоит отметить, что большое внимание нами уделялось разъяснению правил безопасного поведения на водных объектах среди детей.В данный период в группе риска находятся дети, а также граждане, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности, рискуя собственной жизнью, пересекают водоемы напрямик, чтобы сократить путь, – сообщила Майя Жиркова, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС (Я).

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, пресекайте игры и шалости на неокрепшем осеннем льду! Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила поведения, рассказывайте о мерах безопасности и последствиях нарушения правил. Не стоит неоправданно рисковать жизнью, лучше дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется толстый прочный лед. Будьте предельно бдительны и соблюдайте меры безопасности в период образования ледяного покрова.