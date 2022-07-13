Осторожно! Мошенники всё чаще выдают себя за судебных приставов

Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности.

В Якутии мошенники всё чаще выдают себя за судебных приставов. Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить во избежание ареста счетов и банковских карт.

К судебным приставам обратился мужчина с заявлением о том, что на его электронную почту поступило письмо о наличии задолженности в размере 97 000 рублей. В письме также указана ссылка для погашения долга, пройдя по которой, предлагается ввести данные банковской карты.

Тем временем уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется почтой или отображается в личном кабинете на портале госуслуг. Самостоятельно получить информацию о наличии задолженности можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

ФССП России рекомендует проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним финансовых операций.