Осторожно! Мошенники просят деньги под видом мобилизованных из Якутии

Жительница Нерюнгри Светлана ФЕДОСЕНКО обнаружила в просторах Интернета крики о помощи мобилизованных якутян, сообщает тгк #ТайгаПост.

Некий Никита взывал к землякам и сообщал, что они находятся под Джанкоем в Крыму, были мобилизованы из Якутии, но в армии им не выдали даже обмундирования. Светлана довела эту информацию до общественников, помогающих мобилизованным и их семьям в Нерюнгринском районе. И вступила в переписку с Никитой, попросив сообщить: из какого именно района они призывались, как оказались в Крыму и почему их в армии не обеспечили даже формой.

«Реакция была мгновенной. Никита не просто ушел со связи, но и заблокировал мой номер. Понимаю, что это были мошенники. Наверняка, подобные «крики о помощи» они отправляют по всем российским регионам в надежде, что кто-нибудь да переведет деньги якобы их солдатам», — рассказала Светлана ФЕДОСЕНКО.