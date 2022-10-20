20.10.2022
18:46
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Происшествия

Осторожно! Мошенники просят деньги под видом мобилизованных из Якутии

Жительница Нерюнгри Светлана ФЕДОСЕНКО обнаружила в просторах Интернета крики о помощи мобилизованных якутян, сообщает тгк #ТайгаПост.

Некий Никита взывал к землякам и сообщал, что они находятся под Джанкоем в Крыму, были мобилизованы из Якутии, но в армии им не выдали даже обмундирования. Светлана довела эту информацию до общественников, помогающих мобилизованным и их семьям в Нерюнгринском районе. И вступила в переписку с Никитой, попросив сообщить: из какого именно района они призывались, как оказались в Крыму и почему их в армии не обеспечили даже формой.
«Реакция была мгновенной. Никита не просто ушел со связи, но и заблокировал мой номер. Понимаю, что это были мошенники. Наверняка, подобные «крики о помощи» они отправляют по всем российским регионам в надежде, что кто-нибудь да переведет деньги якобы их солдатам», — рассказала Светлана ФЕДОСЕНКО.

Фото: архив Sakhalife
Источник: тгк #ТайгаПост

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