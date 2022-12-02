Осторожно, мошенники! — полицейские предупреждают даже возле елки

В этот раз информационная акция «Осторожно, мошенники!» проведена полицейскими во время фестиваля «Зима начинается с Якутии» на площадях города Якутска.

Правоохранители напомнили, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать данные своих банковских карт, при приобретении товаров в интернете следует хорошо изучить сайт магазина, почитать отзывы и стараться рассчитываться за покупку только после получения товара. В завершении беседы полицейские вручали горожанам флаеры с информацией о мерах безопасного поведения в интернете и о том, как распознать мошенников.

Уважаемые граждане! Полиция напоминает, что при поступлении сомнительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и позвонить по номеру «102» или «112».