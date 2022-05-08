Осторожно — ЛЭП!

Энергетики напоминают любителям охоты и активного отдыха о мерах безопасности в охранных зонах ЛЭП.

В преддверии весеннего охотничьего сезона энергетики Якутии напоминают любителям охоты и активного отдыха на природе о необходимости бережного отношения к энергооборудованию и призывают соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов.

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» обращаются к жителям республики с призывом строго соблюдать правила поведения вблизи высоковольтных ЛЭП и энергооборудования в целях предотвращения повреждения элементов линий электропередачи: изоляторов, арматуры, железобетонных приставок, опор, информационных табличек и прочего электросетевого хозяйства.

В практике энергокомпании зафиксированы случаи расстрела изоляторов линий электропередачи владельцами охотничьего оружия. Тем самым нарушители провоцируют возникновение аварийных ситуаций и портят имущество. При этом вандалы не только рискуют своей жизнью, но и наносят ущерб электросетевой компании и её потребителям в числе которых имеются и социально-важные объекты: больницы, крупные промышленные предприятия и детские учреждения.

Напоминаем, что за подобные повреждения злоумышленники привлекаются к уголовной ответственности по статье 215.2 Уголовного Кодекса РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». За данные деяния предусматривается наказание в виде денежного штрафа до пятисот тысяч рублей, либо обязательными, исправительными или принудительными работами, либо лишением свободы.

Такие, довольно жёсткие санкции, обусловлены тем, что повреждение энергообъектов ведёт к довольно серьёзным последствиям. Кроме того, нарушители подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи поврежденной ЛЭП и попасть под поражение электрическим током.

Энергетики просят сообщать о любых опасных ситуациях, связанных с нарушением правил безопасного поведения вблизи энергообъектов, и повреждении электрооборудования:

— в круглосуточную оперативно-диспетчерскую группу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» в г. Якутске по телефонам: 005, (+7 411 2) 21-55-68;

— в улусах – в местные районы электрических сетей.